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زيلينسكي: العقوبات لن توقف روسيا

Lebanon 24
08-04-2022 | 09:00
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض عقوبات أكثر صرامة والحصول على مزيد من الأسلحة من أجل المعركة ضد روسيا، التي شنت حربا ضد جارتها قبل أكثر من شهر.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المصورة، والتي بثها عبر صفحته على تيليغرام في وقت متأخر من يوم الخميس، إن "العقوبات الدولية التي فرضت حتى الآن ليست كافية لوقف روسيا وإنهاء الحرب".
وقال: "هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات. هناك حاجة لفرض عقوبات صارمة".
وفي الوقت ذاته، طالب زيلينسكي بأسلحة لبلاده "يمكن أن ننتصر بها في أرض المعركة"، مشيراً إلى ذلك سيكون أقوى عقاب ضد روسيا.
وتابع الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده المسلحة تقوم بكل ما هو ممكن لمقاومة العدوان الروسي في دونباس.
وقال إن "الحكومة الأوكرانية تحلل كل خطوة وسوف ترد".
ووصف زيلينسكي تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "منطقي تماماً" و "عادل تماماً".
وتأتي هذه الخطوة رداً على تقارير عن انتهاكات روسية لحقوق الإنسان في حربها بأوكرانيا.
 
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