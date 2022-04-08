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عربي-دولي
تعليقاً على العمليات التي شهدها كيان العدو مؤخراً.. هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
08-04-2022
|
09:30
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علق زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، على الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل خلال الأيام الماضية، قائلا: "نحتاج لموقف صارم لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".
وأثنى نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر" على "قوات الأمن لقيامها بالعثور على الإرهابي الحقير والقضاء عليه من هجوم الليلة الماضية الدامي في تل أبيب"، مضيفا: "خالص التعازي لذوي الشهداء وأطيب التمنيات بشفاء الجرحى".
وقال: "نحن نتعرض لهجوم إرهابي.. أربع هجمات خطيرة في غضون أيام قليلة. يتطلب الأمر موقفا صارما وحازما لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".
وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن العمليات الأربعة، حصلت خلال 17 يوما وأدت إلى مقتل 13 إسرائيليا، وهي على التوالي:
- بئر السبع يوم 22 آذار، عملية طعن بالسكاكين نفذها مواطن من النقب، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.
- الخضيرة، يوم 27 آذار، عملية اطلاق نار نفذها فلسطينيان من أم الفحم، أدت إلى مقتل إسرائيليين إثنين.
- بني براك، يوم 29 آذار، عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني من قضاء جنين، أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين
- تل أبيب، يوم 7 آذار، عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني من مخيم جنين، أدت إلى مقتل إسرائيليين إثنين.
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