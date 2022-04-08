عربي-دولي

اليابان تطرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس وتحذر السفير

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:30
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أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا "غير مقبولة إطلاقا" وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيكاريكو أونو، "نتيجة لتقييم شامل أجريناه، طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية".

وأتى القرار الياباني في أعقاب إجراءات مماثلة بأوروبا، فيما يمارس حلفاء أوكرانيا مزيدا من الضغط على موسكو إثر تقارير تتهمها بارتكاب جرائم حرب في محيط كييف.

وأضافت المتحدثة أن السفير الروسي لدى طوكيو، ميخائيل يورييفيش غالوزين، أُبلغ بالقرار خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية، تاكيو موري.

وأُبلغ السفير أن مقتل مدنيين "انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب" وفق أونو.

وأضافت: "ذلك غير مقبول إطلاقا، وندينه بشدة".

وبحسب مسؤولين، فإنّ قرار الطرد لا يطالُ غالوزين.

وانضمت اليابان إلى دول غربية في فرض عقوبات مشددة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
 
ويوم الخميس، فرضت في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع عقوبات جديدة.
 
 
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