عربي-دولي

تكتيكات روسيّة في شرق أوكرانيا... ما هي "الأرض المحروقة" وما الهدف منها؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:31
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تشهد المناطق الشرقية في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك أسوأ المعارك في أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف. ففي طريقه للسيطرة على هذه المناطق يدمر الجيش الروسي البلدات إذا لم تستلم له. 

في أوائل الشهر الماضي، هاتف رجل يتحدث الروسية عمدة بلدة إيزيوم الصغيرة الواقعة على خط المواجهة في خاركيف، فاليري مارشينكو، طالبا منه الاجتماع لمناقشة شروط تسليم البلدة للقوات الروسية.

وقال له إذا فعل ذلك، فإن الجيش الروسي سوف يخلي البلدة ويجلي المدنيين بداخلها البالغ عددهم 40 ألفا. غير أن مارشينكو رد عليه، قائلا: "أنا عمدة بلدة أوكرانية، وستظل هذه البلدة أوكرانية".

فهدده الروسي قائلا له إذا لم ينفذ ما طلب "لدينا الإرادة والوسائل لمساواة البلدة بالأرض". وبالفعل، نفذت الطائرات الروسية والمدفعية الثقيلة التهديد، وقصفت البلدة وحولتها إلى أنقاض ورماد.

وفي مقابلات مع صحيفة واشنطن بوست في الأيام الأخيرة، روى مسؤولون محليون ومقاتلون وسكان إيزيوم ما وصفوه بتكتيكات "الأرض المحروقة" للقوات الروسية التي دمرت منازلهم. 

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن التدمير الشامل للبلدات والقرى يبدو أنه استراتيجية متعمدة، حيث تحاول روسيا السيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك، التي تشكل المنطقة الشرقية الأوكرانية المعروفة باسم دونباس.
المصدر: الحرة
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