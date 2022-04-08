تحطم مقاتلة روسية "ميغ-31" في لينينغراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد، ونجاة طاقمها.



وقالت المنطقة العسكرية الغربية، في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو خلل تقني.



وذكر البيان أن المقاتلة تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريب مجدولة، وقد تم إرسال 3 مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.