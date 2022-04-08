روسيا ترحل 45 دبلوماسيا بولنديا من أراضيها

أعلنت روسيا أنها قررت طرد 45 دبلوماسيا بولنديا من أراضيها، بإجراء جوابي.وذكرت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الجمعة سفير وارسو لديها كشيشتوف كرايفسكي وأعربت له عن احتجاججا الشديد على اتخاذ وارسو في 23 آذار قرارا "غير مبرر" لإعلان 45 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها.وأشارت الوزارة للسفير، وفقا لبيانها، إلى أنها ترى في هذا الإجراء "تأكيدا على سعي وارسو المتعدد إلى إتمام تدمير العلاقات الثنائية"، مضيفة أن "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب البولندي".وتابعت الوزارة: "بإجراء جوابي على خطوات بولندا غير الودية بخصوص طرد دبلوماسيين روس، تم إعلان 45 من موظفي سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكالينينغراد وسان بطرسبورغ شخصيات غير مرغوب فيها، بناء على مبدأ الرد بالمثل".ولفتت الوزارة إلى أنها سلمت السفير البولندي مذكرة طالبت فيها هؤلاء الدبلوماسيين بمغادرة أراضي البلاد بحلول نهاية يوم 13 من نيسان الجاري.وسبق أن بررت بولندا قرارها بشأن طرد الدبلوماسيين الروس باتهامهم بالتورط في أنشطة تجسسية في أراضيها.