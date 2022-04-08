عربي-دولي

البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

Lebanon 24
08-04-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-940281-637850462030975767.jpg
Doc-P-940281-637850462030975767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا، في "خطوة تتوافق مع جهود واشنطن لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو" وفق البنتاغون.
وأشار بيان للبنتاغون، إلى أن القيادة الأوروبية في القوات الأميركية ستتولى عملية نصب وتشغيل هذه المنظومة في غضون أيام قليلة، لكنه لم يحدد مدة بقائها في سلوفاكيا.
وهذه المنظومة، تكمل المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق سلوفاكيا، وفق ما نقله بيان وزارة الدفاع الأميركية.
في ذات السياق، أشاد البنتاغون بقرار الحكومة السلوفاكية إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "إس 300" لأوكرانيا، و اعتبر ذلك "دليلا آخر على تصميم دول الجوار على مساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر".
كما أثنى البنتاغون على جهود سلوفاكيا في تقديم المساعدات الإنسانية  واستضافتها لآلاف اللاجئين الأوكرانيين.
والجمعة، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفنلندي حاجة بلاده لمساعدة جيرانها الأوروبيين.
وقال إن أوكرانيا لا يمكنها لانتظار لمزيد من الأسلحة الغربية الجديدة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-04-08
15:38 | 2022-04-08
15:37 | 2022-04-08
15:35 | 2022-04-08
15:34 | 2022-04-08
15:33 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website