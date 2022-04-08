عربي-دولي

مباحثات بريطانية ألمانية حول بدائل الغاز الروسي

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:38
A-
A+
Doc-P-940289-637850472192146764.jpg
Doc-P-940289-637850472192146764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرت بريطانيا وألمانيا محادثات تمحورت حول استيراد حوامل الطاقة من روسيا وخاصة الغاز، والبدائل الممكنة لسد الفراغ في حال توقف التوريدات الروسية، وتوسيع العقوبات.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، لم يخف المستشار الألماني أولاف شولتز أن ما يصبو إليه هو "إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمصالح الاقتصادية والتجارية الروسية، إلا أنه أيضا أعلن أن بلاده لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي لفترة طويلة".

وأضاف شولتز أن العقوبات "تتوسع إلى قطاعات أخرى تمس القطاع التكنولوجي" ووصفها بأنها "فعالة جدا".

وهذا أيضا ما أشار إليه جونسون، الذي قال إن للعقوبات ضد روسيا تأثيرا و"ستضر بروسيا"، وانتقد الموقف الصيني تجاه ما يجري في أوكرانيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-08
15:38 | 2022-04-08
15:37 | 2022-04-08
15:35 | 2022-04-08
15:34 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website