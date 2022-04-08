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طهران: الفيديو المتداول حول هدية طماطم رمضانية للعراقيين مزيف

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:40
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أكد الملحق التجاري الإيراني في العراق عبد الأمير ربيحاوي أن الفيديو المتداول حول هدية طماطم رمضانية للعراقيين مزيف.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "في الساعات القليلة الماضية، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم فيه إرسال طماطم إيرانية إلى العراق كهدية رمضانية.. ووصفها الملحق التجاري الإيراني بأنها مزيفة".

وذكرت الوكالة الرسمية أنه أعيد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بترجمة أخرى وتحول بنسخته الفارسية إلى إشاعة لا علاقة لها بمحتوى الفيديو، زاعمين أنه "مرتبط بتوزيع طماطم مجانية في العراق من قبل إيران خلال شهر رمضان".

وأشارت إلى أن المصور يقول بوضوح إنه موجود في إيران وكل شيء متوفر هنا.

ونفى عبد الأمير ربيحاوي الملحق التجاري الإيراني في بغداد ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا: "هذا الفيديو أسيء ترجمته أولا، وثانيا لم يحدث إطلاقا".

وأضاف "صحيح أن الحكومة العراقية سمحت مؤخرا باستيراد الطماطم والخيار والبطاطس والبصل، لكن قصة هدية رمضان كذبة، وحتى تصدير الطماطم إلى العراق غير مجد اقتصاديا".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه تم إصدار الفيديو في وقت مشكوك فيه، حيث تزامن مع تظاهر سكان البصرة بالعراق منذ ساعات احتجاجا على ضرورة إعادة فتح معبر الشلامجة أمام المنتجات الغذائية المستوردة، وحددت مجموعة نواب محافظات جنوب العراق في البرلمان الخميس مهلة ثلاثة أيام للحكومة لإعادة فتحها.

وبدأ خمسة أعضاء في البرلمان جميعهم من محافظة البصرة، في جمع التوقيعات في البرلمان لإعادة فتح معبر الشلامجة الحدودي خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
المصدر: روسيا اليوم
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