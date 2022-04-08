عربي-دولي

موسكو: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيينا من النرويج

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:41
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قال السفير الروسي في أوسلو تيموراز راميشفيلي، إن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية ملموسة على طرد دبلوماسييها من النرويج، وسترد بالمثل.

وأضاف: "ستتخذ بلادنا إجراءات الرد المناسب وخطواتنا ستكون ملموسة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية النرويج إنها قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس "مارسوا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وتعليقا على هذا البيان أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن "روسيا ستتخذ الرد المناسب".
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