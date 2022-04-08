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مقتل 12 جنديًا على الأقل بهجوم شمال بوركينا فاسو

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:42
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قتل 12 جنديا على الأقل بهجوم شنه مسلحون على تجمع عسكري في شمال بوركينا فاسو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر محلية وأمنية.

وقال مصدر محلي للوكالة إن "عددا كبيرا جدا من الإرهابيين التابعين لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين" ينتشرون في المنطقة، "هاجموا في وقت مبكر هذا الصباح مجموعة عسكرية" في مقاطعة سانماتينغا.

وقالت الوكالة إن مصدرا أمنيا أكد وقوع الهجوم.
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