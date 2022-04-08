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موسكو: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:43
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لمحطة قطارات كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، عدوان همجي.

وأكدت الخارجية في بيانها أن كييف لن تستيطع الإفلات من المسؤولية عن ممارساتها.

وحثت الخارجية الروسية الدول الأخرى على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت إدارة الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية صورا لسقوط ضحايا نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات بلدة كراماتورسك نجمت عن صاروخ "توتشكا أو".

وأكدت أن هذا النوع من الصواريخ سوفيتي قديم وروسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك لا تستخدمانه.

يذكر أنه في 14 آذار الماضي، هاجمت فرقة من لواء الصواريخ المنفصل التاسع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية مركز دونيتسك بصاروخ مماثل، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 36 آخرين.
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