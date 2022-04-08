عربي-دولي

ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان لهذا السبب

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:44
A-
A+
Doc-P-940295-637850475068401353.jpg
Doc-P-940295-637850475068401353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخارجية الماليزية في بيان صدر اليوم الجمعة أن ماليزيا امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتسييس هذا التصويت، وضعف الأدلة على انتهاكات روسيا.

وجاء في بيان الوزارة أن "ماليزيا شاركت في التصويت وسجلت امتناعها عن التصويت، وبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ثبات موقفها الرافض لأي تسييس للقضايا التي تتم مناقشتها في المجلس".

ولفت البيان إلى أن ماليزيا تعتقد أن طرد إحدى الدول الأعضاء من مجلس حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى أدلة قوية على انتهاكه حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه كان ينبغي السماح للجنة التحقيق في أوكرانيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في مارس، بإكمال عملها وتقديم نتائجها إلى المجلس قبل التصويت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-08
15:38 | 2022-04-08
15:37 | 2022-04-08
15:35 | 2022-04-08
15:34 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website