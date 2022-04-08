ارتفاع عدد قتلى هجوم تل أبيب

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي وقع الخميس في شارع ديزنغوف، وسط تل أبيب، إلى ثلاثة وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن شخصا ثالثا توفي، الجمعة، متأثرا بجروحه.وكانت ذات الصحيفة أفادت الخميس بمقتل اثنين خلال الهجوم الذي تسبب في ذعر، وأوقع عدة جرحى.وتوفي الإسرائيلي باراك لوفان (35 عاما) متأثرا بجروحه الجمعة، بحسب ما أعلن مستشفى إيخيلوف في تل أبيب الذي يعالج نحو عشرة آخرين إصابات بعضهم خطيرة.