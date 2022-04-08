بايدن يصدر بيانا حول تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بيانا حول تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي قال فيه، "إن إدارته منحت أولوية قصوى لتعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا".

وأضاف: "لقد شهد العالم الآن فاعلية هذه الأسلحة، حيث استخدمتها القوات الأوكرانية الشجاعة لصد الهجوم الروسي على كييف، وإبقاء سماء أوكرانيا عصيّة وتوجيه ضربات قاسية للجيش الروسي".

وتابع: "بالإضافة إلى الأسلحة التي تنتجها الولايات المتحدة، فقد عملنا أيضا على تسهيل نقل القدرات من حلفائنا وشركائنا حول العالم".وذكر في بيانه أنه يود أن يشكر الحكومة السلوفاكية على تزويد أوكرانيا بنظام S-300.وصرح بأنه ولتمكين هذا النقل وضمان استمرار أمن سلوفاكيا، ستعيد الولايات المتحدة نظام صواريخ باتريوت الأميركية إلى سلوفاكيا.وقال: "ليس الآن وقت الرضا عن الانجازات.. ربما يكون الجيش الروسي قد فشل في تحقيق هدفه المتمثل في السيطرة على كييف.. وكإعادة تموضع عسكري روسي للمرحلة التالية من هذه الحرب، وجهت إدارتي بمواصلة بذل قصارى الجهود لتحديد قدرات الأسلحة المتطورة التي تحتاجها أوكرانيا".