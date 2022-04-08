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دونيتسك: خمسة أطفال بين قتلى كراماتورسك

Lebanon 24
08-04-2022 | 15:33
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين مقتل خمسة أطفال جراء قصف قوات كييف محطة القطارات بمدينة كراماتورسك في الجمهورية.

وقال بوشيلين في حديث للصحفي الروسي أنطون كراسوفسكي على قناته في "يوتيوب" اليوم الجمعة، إن "حصيلة الضربة بلغت 50 قتيلا و87 جريحا، وبين القتلى 5 أطفال".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الأوكرانية قصفت محطة القطارات في مدينة كراماتورسك التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية بجمهورية دونيتسك بصاروخ "توتشكا أو" التكتيكي.

وتجمع آلاف المدنيين في محطة كراماتورسك بانتظار إجلائهم عن المنطقة لحظة سقوط الصاروخ صباح الجمعة.
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