عربي-دولي

موسكو: الغرب يمارس أسلوبًا موحدًا للتضليل حول بوتشا ومالي

Lebanon 24
08-04-2022 | 15:35
A-
A+
Doc-P-940321-637850542569258864.jpg
Doc-P-940321-637850542569258864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب يتسخدم نفس الأسلوب في تغطية ما شهدته بلدة بوتشا ودولة مالي في الحشو الجماعي المنسق للمعلومات الملفقة لاتهام روسيا بجرائم حرب.

وقالت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروف: "نفذت القوات المسلحة في مالي خلال الأيام الأخيرة من آذار عملية عسكرية ناجحة قتل خلالها أكثر من 200 إسلامي قرب قرية مورا وأعلنت أن هذا النجاح تحقق على خلفية الانسحاب المستمر للقوات الفرنسية من البلاد. من خلال تقليص التعاون العسكري مع باماكو، اعتقدت باريس أنه في مواجهة التهديد الإرهابي المتزايد، لن يكون جيش مالي قادرًا على حل المهام القتالية بشكل مستقل، لكنه اتضح أن الأمر لم يكن كذلك. يمكننا الآن القول  إن قوات مالي أحرزت تقدما ملموسا في المناطق الوسطى من البلاد، حيث أعيد الحكم المدني لأول مرة منذ فترة طويلة".

وأوضحت زاخاروفا أن مثل هذا التطور في الوضع لا يناسب دولا غربية بعينها ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها.

وتابعت: "أعقب ذلك اتهامات ملفقة لجيش مالي بقتل المدنيين، لا المسلحين... استمرت الحملة عدة أيام، وفي الوقت نفسه يتم التأكيد على مشاركة "المرتزقة الروس" في "مجزرة دموية هناك".

وأضاقت: "التقطت على الفور هذه الموجة من المعلومات المضللة من قبل السلطات الرسمية للدول الغربية، ومنظمات غير حكومية ترعاها، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، التي طالبت بإجراء تحقيق مستقل عاجل ومعاقبة المدربين العسكريين والروس" في مالي.

وأكدت زاخاروفا أن الخلفية الإعلامية حول القرى في مالي يمكن مقارنتها بالحملة الدعائية ضد روسيا في ما يتعلق باتهامات قتل المدنيين في مدينة بوتشا في أوكرانيا.

وقالت: "الاستنتاج يشير إلى أنه في كلتا الحالتين استخدم الغرب نفس الأسلوب بحشو هائل منسق لمعلومات كاذبة مصحوبة بمحاولات لإقناع المجتمع الدولي بمسؤولية أفراد معينين، دون انتظار النتائج الموضوعية للتحقيق. من الواضح أن ما يشاع عن مالي منسق وفقا لنفس مزاعم ضحايا العدوان الروسي في بوتشا الأوكرانية. تتمثل المهمة الرئيسية في التركيز على مشاركة موسكو في جرائم الحرب في حين أن تشكيل قاعدة أدلة هو مسألة اختيارية وثانوية بالنسبة لهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-08
15:38 | 2022-04-08
15:37 | 2022-04-08
15:34 | 2022-04-08
15:33 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website