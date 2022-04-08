عربي-دولي

موسكو: أوروبا تشارف على استنفاد قدراتها في فرض العقوبات

Lebanon 24
08-04-2022 | 15:37
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أشار مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إلى أن أوروبا شارفت على بلوغ سقف قدراتها على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وأنها بهذه العقوبات تشلّ نفسها لا روسيا.

وأضاف في حوار على قناة "روسيا 24": "أعتقد أن العقوبات اقتربت من بلوغ سقفها وعلى الرغم من حقيقة أنهم ما زالوا متحمسين، فإنهم يقولون إن العقوبات مشلة... الدول الأوروبية تشل نفسها الآن أكثر من روسيا والاقتصاد الروسي".

وقال إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد الفحم الروسي لن يضر بالاقتصاد الروسي.

وأوضح أن "الفحم خلافا للغاز، من السهل جدا إعادة توجيهه في اتجاه آخر، فهناك الكثير من مشتري الفحم الروسي في العالم".

وأكد أن الحديث عن أن العقوبات ستضر الاقتصاد الروسي بشدة "مبالغ فيه بشكل كبير".
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