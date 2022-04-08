عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى كييف

Lebanon 24
08-04-2022 | 19:06
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قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه سيستأنف حضوره الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد انتقال بعثته مؤقتاً إلى بولندا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الإدارة الدبلوماسية في الاتحاد إن "رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس انضم إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الذين يزورون البلاد اليوم وسيبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف تمهيدا لعودة طاقم العاملين".
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية، وتزيد من إمكانية مساعدة الأوكرانيين".
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