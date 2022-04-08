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انتخابات الرئاسة الفرنسية: الفارق بين ماكرون ولوبن يتقلص إلى نقطتين

Lebanon 24
08-04-2022 | 19:10
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تقلص تفوق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة بانتخابات الرئاسة ماري لوبن، في أحدث استطلاع للرأي لنوايا التصويت، ونشرته شركة إيلاب الفرنسية للأبحاث والاستشارات الجمعة قبل توجه الناخبين لصناديق الاقتراع الأحد المقبل.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه وفقاً لاستطلاع الرأي الذي تم لصالح "بي إف م تي في" و"لكسبريس" و"إس إف آر"، سيفوز ماكرون بالجولة الأولى من التصويت يوم الأحد المقبل بنسبة 26% منخفضاً بنقطتين.
وستحل لوبن في المركز الثاني بنسبة 25%، مرتفعة بواقع نقطتين.
وسيفوز ماكرون على لوبن بنسبة 51%49-% في جولة الإعادة، وكان ماكرون يتفوق بنسبة 53% مقابل 47% للوبن في استطلاع سابق لشركة إيلاب.
وسيحل المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون في المركز الثالث في الجولة الأولى بنوايا تصويت تبلغ 17.5%، مرتفعاً نقطتين.
ويأتي الخبير اليميني المتطرف إيريك زيمور في المركز الرابع بنسبة 8.5% منخفضاً 0.5 نقطة.
وفي المركز الخامس، مرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس بنسبة 8%.
وأجرت شركة إيلاب للأبحاث والاستشارات الاستطلاع عبر الانترنت على 1801 من البالغين خلال يومي الخميس والجمعة.
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