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مقتل فتاة بإطلاق نار عند مدرسة في الولايات المتحدة

Lebanon 24
08-04-2022 | 23:24
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قتلت فتاة أمريكية عمرها 16 عاما وأصيب مراهقان آخران برصاص طائش بعد أن حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار يوم الخميس عند مدرسة في نيويورك.

ولقيت الفتاة مصرعها خلال شجار وقع بين عدة أشخاص بمنطقة المدرسة وخلال توجه الطلاب إلى منازلهم، حسبما أفادت شرطة الولاية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن الشرطة القول إن إطلاق النار الذي يعد الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق نار مروعة قتل وأصيب خلالها الأبرياء، بعد أن عبر رجال الطريق ودخلوا في جدال وبدأ أحدهما في إطلاق النار.
المصدر: روسيا اليوم
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