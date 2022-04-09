إقتصاد

لمكافحة كورونا.. تعهد دولي بتقديم 4.8 مليار دولار للدول الفقيرة

Lebanon 24
09-04-2022 | 01:00
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تعهّدت عدة دول ومصارف تنموية، بتقديم مساعدات بنحو 4.8 مليارات دولار لتمكين البلدان الأكثر فقراً، من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في افتتاح مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية "كوفاكس" الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات، إنه لا يمكن لأي بلد الانتصار على الجائحة "ما لم يُقضَ عليها في كل البلدان".

المصدر: الشرق

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