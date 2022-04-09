عربي-دولي

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على ابنتي بوتين

Lebanon 24
09-04-2022 | 01:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب أكثر من مئتي شخص آخرين، كجزء من حزمة عقوباته الأخيرة على روسيا، عقب الهجوم على أوكرانيا، وفق قائمة رسمية نشرها التكتل، الجمعة.

ويواجه المدرجون على القائمة الأوروبية، التي تتضمن أيضا 18 شركة، مصادرة أصولهم وحظر سفرهم إلى بلدان الاتحاد الـ27.


وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على إدراج اسمي كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتي بوتين من زوجته السابقة لودميلا، في قائمة العقوبات بداية الأسبوع، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا الجمعة مع نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز
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