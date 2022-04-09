عربي-دولي

مادورو: الغرب يريد تقسيم روسيا

Lebanon 24
09-04-2022 | 01:30
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صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب.

وأشار مادورو إلى أن هناك "ديكتاتورية إعلامية غربية تسعى لتبرير التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة".

المصدر: روسيا اليوم
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مادورو

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