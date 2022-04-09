الأسواق والمقاهي فتحت أبوابها.. الحياة في كييف تعود تدريجيًا لطبيعتها

منذ مطلع نيسان الجاري، بدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إذ بدأ السكان الذين فروا منها مع بدء القصف الروسي أواخر شباط في العودة إلى منازلهم وإن كان بوتيرة بطئية ورغم تحذيرات السلطات من استمرار التهديد العسكري الروسي إذ لم تضع الحرب أوزارها بعد.

ورغم التحذيرات الحكومية، عادت حركة الشارع والمرور إلى كييف فيما فتحت المتاجر والمقاهي والمطاعم وصالونات مصففي الشعر أبوابها أمام الأوكرانيين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جرى استئناف الدراسة رغم أن المدارس لم تفتح أبوابها أمام الطلاب فيما قالت السلطات إن 90 بالمائة من الطلاب سيتعلمون عن بعد.





عودة وسائل النقل وفتح الأسواق أبوابها



وتزداد حركة السيارات في شوارع كييف يوما بعد يوم فيما عاد الازدحام المروري إلى شوارعها خاصة مع إنشاء نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى الجسور فوق نهر دنيبرو حيث يُجرى فحص أوراق السائقين والركاب. وفي المتاجر، بدأ امتلاء الرفوف التي كانت فارغة من جديد بنهاية أذار الماضي، بالسلع والبضائع والمواد الغذائية من لحوم ومنتجات ألبان وحتى حلويات سواء المصنعة محليا أم السلع الأجنبية التي جاءت عبر القوافل الإنسانية في الأيام الأولى من الحرب.



وقد كان هذا بالأمر الجيد إذ اختفى تخزين سكان المدينة للبضائع مع عودة توافرها في المتاجر. كذلك، تعلن سلطات كييف بشكل يومي عن أماكن تواجد أسواق صغيرة خاصة بصغار المزارعين في جميع أنحاء المدينة حيث يمكن شراء الخضروات والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية. ويبدو أن عودة الحياة إلى طبيعتها إلى كييف تزامن مع حماس سكانها إلى العودة إليها بعد فرارهم من المدينة خوفا على حياتهم جراء القصف والأعمال العسكرية. وفي ذلك، كشف مسح أجراه مركز "راسومكوف" للدراسات الاقتصادية والسياسية في كييف عن أن 79٪ من الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم يرغبون في العودة، فيما قالت منظمة تعمل في المجال التطوعي ساعدت في إجلاء المدنيين من كييف لـ DW إن مئات الأشخاص يعودون بالفعل إلى العاصمة بشكل يومي.وتزداد حركة السيارات في شوارع كييف يوما بعد يوم فيما عاد الازدحام المروري إلى شوارعها خاصة مع إنشاء نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى الجسور فوق نهر دنيبرو حيث يُجرى فحص أوراق السائقين والركاب. وفي المتاجر، بدأ امتلاء الرفوف التي كانت فارغة من جديد بنهاية أذار الماضي، بالسلع والبضائع والمواد الغذائية من لحوم ومنتجات ألبان وحتى حلويات سواء المصنعة محليا أم السلع الأجنبية التي جاءت عبر القوافل الإنسانية في الأيام الأولى من الحرب.وقد كان هذا بالأمر الجيد إذ اختفى تخزين سكان المدينة للبضائع مع عودة توافرها في المتاجر. كذلك، تعلن سلطات كييف بشكل يومي عن أماكن تواجد أسواق صغيرة خاصة بصغار المزارعين في جميع أنحاء المدينة حيث يمكن شراء الخضروات والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية.