بريطانيا تقدم سلاحاً جديداً لأوكرانيا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن لندن ستقدم للمرة الأولى مركبات مدرعة للقوات الأوكرانية، في خطوة ترفع مستوى التسليح الذي تقدمه لكييف في الحرب المندلعة منذ أواخر فبراير الماضي.وأضافت "سكاي نيوز" أن المركبات المدرعة تأتي في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).وأبلغ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الشبكة أن بلاده ستقدم آليات "ماستيف"، شديدة التدريع، التي يبلغ وزنها 23 طنا، إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تستطيع حمل 8 جنود بالإضافة إلى طاقمها المكون من جنديين.وعلمت "سكاي نيوز" أن المركبات الجديدة ستكون مجردة من المعدات الحساسة.ويمكن لهذه الآليات أن تساعد الأوكرانيين على شن هجمات قرب خطوط القوات الروسية، وجرى تصميمها لتحمّل انفجارات العبوات الناسفة، إبان الحرب في أفغانستان.وتضم حزمة المساعدات البريطانية الجديدة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستار ستريك"، و800 صاروخ مضاد للدبابات، وخوذ ومعدات رؤية ليلية.وخلال احتفال نظمه حلف "الناتو " في رومانيا، رفض والاس التعليق بشأن ما إذا كانت بلاده ستزود أوكرانيا بصواريخ "هاربون" المضادة للسفن.وقال: "لن أناقش الأنواع المختلفة من الأنظمة الأسلحة"، مضيفا: "لا أريد أن أبلغ الروس بأي تغيير حتى يحدث".وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالب في وقت سابق الغرب بتزويد بلاده بصواريخ مضادة للسفن، لمنع روسيا من تعزيز سيطرتها على ساحل البحر الأسود.