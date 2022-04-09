"حالة" قد تدفع بوتين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل!

قد يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أسلحة الدمار الشامل، كالأسلحة النووية الكيماوية والتكتيكية، إذا فشل في تحقيق "انتصار القوات التقليدية" في شرق أوكرانيا، على حد قول نيل فيرغسون، الزميل الأول في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال فيرغسون في حديث للشبكة يوم الخميس: "تسبب هذه الأسلحة مخاطر جدية للغاية، ويبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتجاهلها إلى حد ما بشكل عرضي للغاية". يبدو أن استراتيجية الولايات المتحدة هي السماح للحرب بالاستمرار في "تجفيف روسيا" والأمل في تغيير النظام في موسكو، لكن فيرغسون قال إن هذه استراتيجية "خطيرة للغاية". على مدار الأسبوع الماضي، انسحبت القوات الروسية من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف حيث تحول موسكو تركيزها إلى ما أطلق عليه سيرجي رودسكوي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، "التحرير الكامل" لمنطقة دونباس".

وتابعت الشبكة، "إن منطقة دونباس، التي تقع في شرق أوكرانيا، هي موقع لمنطقتين انفصاليتين قاتلت فيهما القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من موسكو منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014. إذا أصبح واضحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن القوات الروسية مرهقة للغاية لتحقيق نصر حاسم في دونباس، قال فيرغسون إن بوتين قد يجد نفسه في وضع "صعب للغاية" دون وجود تقدم واضح. وأشار إلى أن بوتين أبدى استعداده بالفعل لارتكاب "دمار مروع" بالقوات التقليدية مثل صواريخ كروز. تمتلك روسيا أكبر ترسانة رؤوس حربية نووية في العالم، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ومع ذلك، يعتقد فيليبس أوبراين من جامعة سانت أندروز أنه "من غير المحتمل، إن لم يكن من المستحيل" أن يلجأ بوتين إلى أسلحة الدمار الشامل. وقال أوبراين إن استخدام أسلحة الدمار الشامل يمكن أن يؤدي إلى دعم أكبر لأوكرانيا دوليًا فيما يتعلق بالأسلحة والعقوبات ضد روسيا، مضيفًا أنه ليس من الواضح أيضًا كيف ستساعد هذه الأسلحة روسيا في تحقيق أهدافها السياسية. وأضاف: "قد يقومون بقتل الناس في بعض المدن، لكن كيف يساعدهم ذلك في كسب الحرب؟" كما قال أوبراين أيضاً إن هناك "فرصة جيدة" لأن تفشل موسكو في السيطرة على جنوب وشرق أوكرانيا. قال فيرجسون، مع ذلك، إن هدف بوتين ليس بالضرورة ضم أوكرانيا، ولكن بدلاً من ذلك ضمان أن محاولة البلاد لتصبح "ديمقراطية ذات توجه غربي قابل للحياة" هي محاولة فاشلة".

الرد الغربي

وبحسب الشبكة، "قال فيرغسون أن صانعي السياسة في واشنطن وأوروبا، الذين أصروا على أنهم لن يقوموا بعمل عسكري ضد روسيا، سيواجهون "معضلة كبيرة" إذا قام بوتين بالتصعيد والتوجه نحو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية، وهو ما يعتقد أنه "محتمل جداً". وأضاف قائلاً إنهم بالتالي يواجهون خيارين "فظيعين للغاية". وتابع قائلاً: "أولاً، الاكتفاء بالإستمرار في توفير الأسلحة التقليدية لدى استخدام سلاح نووي، أو بدلأً من ذلك، القيام بعمل عسكري والمخاطرة بالتصعيد". وأضاف: "هذه هي المشكلة الأساسية للاستراتيجية. إذا قلت مراراً وتكراراً أنك لن تقوم بعمل عسكري، فأنت، في الواقع، تشجع الطرف الآخر على التصعيد موهماً الطرف الآخر بأنك ستتراجع إن اتخذ هذا المسار". حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم الخميس من "أي تهديد أو استخدام" للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية. وقال الوزراء في بيان "أي استخدام من قبل روسيا لأي نوع ن هذه الأسلحة سيكون غير مقبول وسيؤدي إلى عواقب وخيمة". مع وجود قوى نووية مدججة بالسلاح على خط الصراع، ومع قول روسيا إنها في حالة حرب مع الغرب، قال فيرجسون إن هذا وضع "أكثر خطورة بكثير" مما يقدره معظم الناس. وختم بالقول: "لهذا السبب وعلى الرغم من أنني أعتقد أننا لسنا في مرحلة الحرب العالمية الثالثة، لا يمكننا استبعاد هذا السيناريو بالكامل"."