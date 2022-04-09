تقرير يكشف: نتنياهو احتجز لـ4 ساعات في مكتبه خلال عملية تل أبيب!

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجوداً في شارع ديزنغوف في تل أبيب أثناء الهجوم الذي نفذه شاب فلسطيني مساء الخميس.وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام "الشاباك"، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.وأضافت الهيئة: "فقط قرب منتصف الليل، وتحت حراسة مشددة من الأمن سمح لنتنياهو بمغادرة المكتب".وارتفع عدد القتلى في عميلة تل ابيب إلى 3 بعد الإعلان مساء الجمعة عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، في ما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج بحالة ما بين متوسطة وخطيرة، حسب الإعلام الإسرائيلي.