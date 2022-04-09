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سفير الأرجنتين لدى إسرائيل يستقيل.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 06:30
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استقال سفير الأرجنتين لدى إسرائيل بعد إدانته بالفساد في بلاده، ووافق الرئيس ألبرتو فرنانديز على الاستقالة اليوم الجمعة.

وحكم على السفير، سيرجيو أوريباري، بالسجن 8 سنوات بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه منصب حاكم مقاطعة، إنتري ريوس، في الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، على الرغم من أنه يمكن أن يظل حرا في انتظار سلسلة من الاستئنافات المحتملة.

وقال أوريباري، الذي يبدو أنه لا يزال في إسرائيل، عبر "تويتر" إن الحكم "مثال واضح على التعسف والظلم وانتهاك دولة القانون".

ووجدت المحكمة أن أوريباري استخدم ما يعادل 8 ملايين دولار من أموال المقاطعة لترسيخ نفسه كمرشح رئاسي محتمل، فيما تم جزئيا من خلال الترويج لقمة إقليمية عقدت عام 2014.
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