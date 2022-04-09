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أميركا تحذر من السفر إلى دولة بارزة.. من هي؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:30
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حذرت الولايات المتحدة من السفر إلى الصين وسط تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) والإجراءات المثيرة للجدل لوضع حد لهذه الإصابات.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهاً جديداً للسفر مساء الجمعة وحثت المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.
وحذرت الوزارة من السفر إلى هونغ كونغ وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، ومن بينها خطر فصل الأطفال عن آبائهم. وبالنسبة لهونغ كونغ، وحذرت الوزارة أيضاً من التطبيق القسري للقوانين المحلية.
كما تم منح الإذن لجميع موظفي القنصلية الأمريكية في شنغهاي من غير العاملين في حالات الطوارئ وأسرهم بمغادرة المدينة. ومن المرجح أن يتسبب هذا في توقف العمليات المنتظمة في قنصلية شنغهاي حتى اشعار آخر.
وتشهد الصين حالياً أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين.
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