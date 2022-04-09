عربي-دولي

إيران تكشف عن خططها الاستراتيجية و 9 إنجازات نووية جديدة

Lebanon 24
09-04-2022 | 11:00
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بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، كشفت إيران، اليوم السبت، عن 9 إنجازات جديدة في المجال النووي بحضور رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي.

وفي زيارة لمعرض الإنجازات النووية، قال إبراهيم رئيسي إنّ "الحكومة تدعم البحوث والدراسات في مجال الصناعة النووية السلمية"، لافتا إلى أن "وتيرة البحوث والدراسات في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في البلاد تسارعت بصورة جيدة".

كما وصف الرئيس الايراني هذه التطورات بأنها "مؤشر للثقة بالنفس والاعتماد على القدرات الداخلية"، داعيا إلى "نشر هذه الروح في الصناعات الأخرى والمفاصل الاستراتيجية في الدولة".

وأضاف إبراهيم رئيسي: "الاعتماد على الشباب والعلماء الإيرانيين والعمل الجهادي نموذج أثبت نجاحه دائما ويجب أن نتحرك بهذا الاتجاه في المجالات الأخرى أيضا"، مؤكدا أن "العلوم والتقنيات النووية الإيرانية لا يمكن العودة بها ألى الوراء".

وتابع: "لن ترهن إيران البحوث في المجالات النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين".

كما كشف رئيسي عن الوثيقة الإستراتيجية للصناعة النووية للسنوات الـ20 القادمة.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال هذا المعرض عن خططها الاستراتيجية الثلاث، وهي "إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة النووية"، و"تطوير استخدام الإشعاعات"، و"بناء محطة طاقة نووية محلية بالكامل بقدرة 360 ألف ميغاواط في دارخوين بجنوب البلاد".

كما تم الكشف عن 3 إنجازات في مجال الأدوية الإشعاعية، وإنجازين في مجال البلازما و 4 إنجازات في مجال الصناعة والليزر وأنظمة التحكم والتصوير.
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