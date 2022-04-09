بدولة واحدة..الملايين قد يواجهون ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي"!

حذرت الأمم المتحدة من أنه "من المرجح أن يواجه 6 ملايين صومالي أزمة، أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي".



وفي مؤتمر صحفي دوري، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: "حوالي 6 ملايين شخص في الصومال من المرجح أن يواجهوا أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في الفترة من نيسان إلى حزيران من هذا العام".





وحذر دوجاريك من أن "الصومال الآن يواجه خطر المجاعة في ست مناطق" حتى حزيران، إذا احتجبت الأمطار في موسمها من نيسان إلى حزيران، كما هو متوقع، وإذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وإذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية للوصول إلى السكان الأكثر ضعفا.



وأشار إلى أن "الجفاف يزداد سوءا في جميع أنحاء البلاد"، حيث "تضرر ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال، من بينهم 719 ألف نازح داخليا، ةوازداد انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل كبير منذ بداية العام".



وكشف ستيفان دوجاريك أن "نفوق الماشية وتفشي الأمراض منتشر على نطاق واسع، في حين أن ما يصل إلى 80% من مصادر المياه في البلاد بدأت تجف ومستويات المياه في نهري شابيلي وجوبا أقل من المستويات التاريخية".



وتابع: "إن انعدام الأمن والصراعات والتوترات السياسية التي لم يتم حلها لا تزال تعطل سبل العيش والوصول إلى الأسواق وتزيد من النزوح". ولفت إلى أن "أحدث توقعات المجاعة تشير إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من المرجح أن يواجهوا أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام".وحذر دوجاريك من أن "الصومال الآن يواجه خطر المجاعة في ست مناطق" حتى حزيران، إذا احتجبت الأمطار في موسمها من نيسان إلى حزيران، كما هو متوقع، وإذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وإذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية للوصول إلى السكان الأكثر ضعفا.وأشار إلى أن "الجفاف يزداد سوءا في جميع أنحاء البلاد"، حيث "تضرر ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال، من بينهم 719 ألف نازح داخليا، ةوازداد انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل كبير منذ بداية العام".وكشف ستيفان دوجاريك أن "نفوق الماشية وتفشي الأمراض منتشر على نطاق واسع، في حين أن ما يصل إلى 80% من مصادر المياه في البلاد بدأت تجف ومستويات المياه في نهري شابيلي وجوبا أقل من المستويات التاريخية".وتابع: "إن انعدام الأمن والصراعات والتوترات السياسية التي لم يتم حلها لا تزال تعطل سبل العيش والوصول إلى الأسواق وتزيد من النزوح".