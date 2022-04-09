20
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
Lebanon 24
09-04-2022
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أطراف مخيم جنين من جهات عدة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين مساء الخميس، وطالبت أفراد عائلة الشهيد الذي نفذ عملية تل أبيب بتسليم أنفسهم. واندلعت اشتباكات في المخيم، وسُمع صوت إطلاق نار وقنابل بكثافة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 13 برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم.
وقال موقع "الجزيرة نت" إن جيش الاحتلال أعلن بدء عملية عسكرية في محيط مدينة جنين وداخل مخيمها وقرية برقين.
من جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا آليات وتجمعات جنود الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة.
ووفقاً لموقع "الجزيرة نت"، فإن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في منطقة الجابريات بمخيم جنين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية ابتداءً من اليوم السبت.
عملية تل أبيب
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس، مقتل إسرائيليَين وإصابة آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، بإطلاق نار نفذه فلسطيني، في شارع (ديزنكوف) الحيوي، وسط مدينة تل أبيب.
وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح أمس الجمعة إنها قتلت منفذ الهجوم بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.
وذكرت قناة (كان) الرسمية، أن منفذ العملية من سكان الضفة الغربية، ويُدعى رعد فتحي حازم (28 عاما) من مخيم جنين، وأنه لا ينتمي لأي تنظيم.
ومن أمام منزله في مخيم جنين، نعى والد الشهيد رعد ابنه بكلمات مؤثرة وتمنى أن يتقبل الله شهادته.
الأكثر قراءة
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
07:15 | 2022-04-08
08/04/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
07:02 | 2022-04-08
08/04/2022 07:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
08/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
12:27 | 2022-04-08
08/04/2022 12:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شاعرة ومقدّمة برامج لبنانيّة تتعطل سيارتها أمام منزل جورج وسوف... وهذا ما كشفته عن طريقة معاملته وحراسه لها (صورة)
Lebanon 24
شاعرة ومقدّمة برامج لبنانيّة تتعطل سيارتها أمام منزل جورج وسوف... وهذا ما كشفته عن طريقة معاملته وحراسه لها (صورة)
07:19 | 2022-04-08
08/04/2022 07:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-04-09
سفير الأرجنتين لدى إسرائيل يستقيل.. ما السبب؟
06:00 | 2022-04-09
أميركا تحيي برنامجاً من "الحرب العالمية الثانية" وسط حرب أوكرانيا.. كيف ذلك؟
05:30 | 2022-04-09
تقرير: روسيا تعيّن قائداً جديداً للحرب في اوكرانيا
05:00 | 2022-04-09
تقرير يكشف: نتنياهو احتجز لـ4 ساعات في مكتبه خلال عملية تل أبيب!
04:30 | 2022-04-09
السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام
04:00 | 2022-04-09
بسبب "كورونا".. واشنطن تسمح لبعض موظفي قنصليتها في شنغهاي بالمغادرة
فيديو
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 13:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 13:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-08
09/04/2022 13:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact