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الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات

Lebanon 24
09-04-2022 | 13:00
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صرح المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس بأن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لن يمثل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وعلل المتحدث باسم الحكومة الهنغارية ذلك بأن بودابست لديها عقد ثنائي مع موسكو وعملة الدفع تعد مسألة فنية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هنغاريا ستنتهك العقوبات إذا دفعت ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أشار كوفاكس إلى أنه "لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي حتى الآن مشتريات مشتركة من الغاز والنفط للدول الأوروبية. وما زلنا نلتزم بالعقود المبرمة مع روسيا بشأن النفط والغاز. وتبعا لها، فهذه مسألة فنية تدفع فيها العملة. لا يعني التحايل على أي سياسة عقوبات. وكما نعلم جيدا، يعتمد الاقتصاد الهنغاري والسكان الهنغاريون على الغاز الروسي بنسبة 85٪".

كما صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
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