عربي-دولي

الشهر المقبل.. مفاوضات عراقية تركية لـ"حسم" ملف المياه

Lebanon 24
09-04-2022 | 13:30
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أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، أنها ستجري مفاوضات مع الحكومة التركية الشهر المقبل بشأن "حسم" ملف المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية ستعقد اجتماعات مع الجانب التركي للتفاوض بشأن ملف المياه".

وأضاف: "خلال الشهر المقبل ستكون هناك زيارة مهمة للمبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل أراوغلو إلى بغداد تهدف إلى التباحث حول ثلاثة محاور رئيسية منها محور النقاش في حصة العراق من المياه".

وأشار إلى أن "العراق سيسعى لتأمين حصة المياه العادلة وفق استحقاقاته".

وتابع، أن "المحور الثاني سيركز على مركز البحث المستمر بين العراق وتركيا حيث استكملت كل الأمور اللوجستية من جانب العراق وسيكون مركزا بحثيا مشتركا، أما المحور الثالث فستتم فيه مناقشة تقاسم الضرر في فترات الشح المائي مع وجود التغيرات المناخية".

وفي عام 2020 أعلنت الحكومة التركية، بدء تشغيل سد إليسو على نهر دجلة، والذي يخشى العراق من تأثيره على حصته من مياه النهر.

ووافقت السلطات التركية على بناء السد قبل 23 عاما من أجل توفير الكهرباء في المنطقة التي أقيم بها، غير أن تشغيل أول توربين في المنشأ بدأ فقط في مايو 2020 وذلك إثر سنوات من التأجيل والتعثر.
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