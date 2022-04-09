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السلطات الأوكرانية تعلن الحرب على بوشكين

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:30
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شهدت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إزالة عدد من تماثيل الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي تجريها موسكو في أراضي هذا البلد.

وذكرت بلدية مدينة ترنوبل غرب أوكرانيا، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إزالة تمثال بوشكين في المدينة.

وحمل رئيس البلدية سيرغي نادال الروس المسؤولية عن "ارتكاب جرائم ضد الشعب الأوكراني ألغت الثقافة الروسية بأكملها"، مضيفا: "هذه الجرائم غير مبررة ولا تترك لنا أي خيار سوى إزالة كل ما هو روسي، بما في ذلك تمثال الكاتب الروسي".

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان بلدية مدينة موكاتشيفو غرب أوكرانيا عن إزالة تمثال بوشكين هناك وإلغاء قرار إطلاق اسم الشاعر على إحدى مدارس المدينة، وذلك ضمن الإجراءات  الرامية إلى "التخلص من الماضي الامبراطوري الروسي".

في غضون ذلك، تطرق رئيس شبكة مترو كييف، فيكتور براغينسكي لمبادرة إعادة تسمية خمس محطات، وهي تحمل حاليا أسماء الكاتب الروسي المشهور ليف تولستوي والعاصمة البيلاروسية مينسك ومدينة بريست البيلاروسية التي شهدت إحدى أكثر المعارك دراماتيكية في المرحلة الأولى من الحرب الوطنية العظمى، و"أبطال دنيبرو" (في إشارة إلى معركة أخرى خلال تلك الحرب") بالإضافة إلى محطة الصداقة بين الشعوب.

واتهمت روسيا مرارا في الأسابيع الأخيرة الغرب بمحاولة انتهاج "ثقافة الإلغاء" بحق الثقافة الروسية.
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