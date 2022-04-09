الإعلان عن تحرير 14 بحارًا روسيًا مدنيًّا في أوكرانيا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، إطلاق سراح 14 بحارا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا.وكتبت موسكالكوفا على قناتها على تلغرام تقول: "الآن للتو، جاءت أخبار سارة، بفضل الإجراءات المنسقة للجنود الروس، تم إطلاق سراح 14 بحارا من سفينة آزوف كونكورد المدنية وإجلاؤهم إلى مكان آمن من قبل جنودنا".وبحسب موسكالكوفا، تحتجز القوات المسلحة الأوكرانية منذ 24 شباط طاقم السفينة في ميناء ماريوبول، فيما تم تفخيخ مخرجها إلى البحر.وأشارت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان إلى أن "الرجال انتزعت منهم الهواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة والوثائق وكانت هناك مشاكل تتعلق بالطعام وتوفير الضروريات الأساسية".وأشارت موسكالكوفا إلى أنها كانت طوال هذا الوقت على اتصال بأقارب البحارة، واتصلت بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وبالجانب الأوكراني.