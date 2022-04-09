جونسون: بريطانيا ستمد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

قالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون عرض على أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.وكشف مكتب جونسون أن بريطانيا ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.وأبرز أن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) أعلن عنها يوم الجمعة.والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع جونسون، في كييف اليوم السبت. واستغل الزعيم البريطاني الزيارة لطرح حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.وجونسون أحدث زعيم أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة الأسبوع الماضي.وتتوج هذه الخطوة جهود جونسون لعدة أسابيع لحشد الدعم، فيما جاء اللقاء مع زيلينسكي لتأكيد العلاقات الوثيقة بينهما.