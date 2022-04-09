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جونسون: بريطانيا ستمد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:19
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قالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون عرض على أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

وكشف مكتب جونسون أن بريطانيا ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

وأبرز أن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) أعلن عنها يوم الجمعة.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع جونسون، في كييف اليوم السبت. واستغل الزعيم البريطاني الزيارة لطرح حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

وجونسون أحدث زعيم أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة الأسبوع الماضي.

وتتوج هذه الخطوة جهود جونسون لعدة أسابيع لحشد الدعم، فيما جاء اللقاء مع زيلينسكي لتأكيد العلاقات الوثيقة بينهما.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، كشف جونسون: "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتن".

وأوضح: "الروس أخطؤوا حساباتهم بشأن أوكرانيا.. سنزيد الضغط الاقتصادي على روسيا وسنكثف العقوبات".

وتابع: "سنقدم المزيد من المساعدات الضرورية لأوكرانيا حتى لا تتعرض لأي عدوان لاحقا".

من جهته، قال زيلينسكي إن بلاده تعتمد على لندن للعب دور في مفاوضات السلام، مضيفا أنه "حان الوقت لفرض حظر على مصادر الطاقة الروسية".

ودعا الرئيس الأوكراني "الدول الأخرى إلى الاحتذاء" بلندن على صعيد المساعدة العسكرية.
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