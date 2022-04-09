استقالة رئيس البرلمان الباكستاني بموازاة أزمة حجب الثقة عن عمران خان

بدأ البرلمان الباكستاني، مساء السبت، التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، فيما أعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته.وأفاد مراسل العربية: بأن السلطات الباكستانية رفعت حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ستجتمع في الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)، السبت، في الوقت الذي استمرت فيه تأجيلات اقتراع البرلمان للإطاحة بخان.وقال أحد مسؤولي الحكومة لرويترز: "لا نعرف جدول أعمال الاجتماع، تلقينا فحسب تعليمات بأن نجتمع"، نقلا عن رويترز.وقبل تأجيله، كان تصويت البرلمان مقرراً، السبت، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا.خان يلتقي قائد الجيش الباكستانيقال مصدران مطلعان لرويترز إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى السبت رئيس الوزراء عمران خان، في خضم أزمة سياسية حول اقتراع برلماني لعزل رئيس الوزراء.وحاول خان عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي وحل مجلس النواب لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت يوم الخميس بضرورة إجراء التصويت بحلول اليوم السبت.ولم يجر التصويت بعد على الرغم من مرور قرابة 12 ساعة منذ بدء الجلسة اليوم السبت.ضد أي تحرك للإطاحة بهوفي وقت سابق، تعهد خان، نجم الكريكيت السابق، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة.وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.