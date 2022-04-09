بعد الغزو الروسي لأوكرانيا .. ما هو مصير لقاح "سبوتنيك"؟

كتب موقع "الحرة": قالت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، إن الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يكون قد تسبب في القضاء على أول لقاح مضاد لفيروس كورونا تم اعتماده من قبل دولة ما.وأضافت الصحيفة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا أفسد تطلعات موسكو الرامية لاستخدام لقاح "سبوتنيك في" في تعزيز نفوذها حول العالم.منذ الغزو الذي انطلق في 24 شباط، تباطأت عمليات تصنيع اللقاح، وتوقفت المزيد من الأبحاث، وتأخرت مرة أخرى زيارة منظمة الصحة العالمية لمصانع سبوتنيك الروسية، وهي الخطوة الأخيرة في عملية الموافقة الدولية التي طال انتظارها.كان من المقرر أن تجري الزيارة في السابع من آذار الماضي، إلا أنها تأجلت لغير مسمى، وفقا للصحيفة.وبينما تتركز جهود روسيا على أوكرانيا، يمضي صانعو لقاحات آخرون قدما لملء الفراغ الذي كان كيانان روسيان يخططان للاستحواذ عليه، وهما معهد "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور اللقاح، وشريكه صندوق الاستثمار المباشر الروسي.ووصفت الصحيفة ما وصل إليه لقاح "سبوتنك في" الروسي بأنه "سقوط مشؤوم" للقاح أذهل الإعلان عنه العالم، لأنه كان الأول على صعيد اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، رغم الشكوك المتعلقة بفعاليته.وكانت روسيا أول دولة في العالم تعلن موافقتها رسميا على لقاح مضاد لفايروس كورونا وذلك في 11 آب 2020، أي بعد ستة أشهر فقط من ظهور الوباء.أملت روسيا في استخدام لقاحها في جميع أنحاء العالم للمساعدة في وقف الوباء من جهة وتحقيق كاسب جيوسياسية واقتصادية واستعادة مجدها كقوة عظمى من جهة ثانية.أطلقت السلطات الروسية على لقاحها اسم "سبوتنك في" وهو نفس اسم أول قمر صناعي طورته روسيا في عام 1957، والذي تغلبت بواسطته على الولايات المتحدة في سباق الفضاء.تمت الموافقة على "سبوتنك في" في 71 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من أربعة مليارات شخص.ولكن بعد مرور عامين تقريبا، باعت الشركة المصنعة أقل من 300 مليون جرعة، وحصل أقل من 2.5 في المئة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم في جميع أنحاء العالم على جرعة "سبوتنيك في"، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.على النقيض من ذلك، فقد بلغت الجرعات التي تم منحها للقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين أكثر من 5.3 مليار جرعة، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية.القيود المفروضة على استخدام روسيا لشبكة سويفت المالية تعني أنه سيكون من الصعب على الحكومات الأجنبية أو المنظمات غير الحكومية دفع ثمن جرعات سبوتنيك.وأفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، التي كانت تأمل في إنتاج 100 مليون جرعة شهريا، في آذار