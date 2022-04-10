عربي-دولي

في قلب أوروبا.. روسيا تجري مناورات عسكرية في كاليننغراد

Lebanon 24
10-04-2022 | 00:00
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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن قيادة أسطول البلطيق قولها إن روسيا أجرت مناورات حربية اليوم السبت في جيب كاليننغراد، وهو جيب واقع بين بولندا وليتوانيا ويطل على بحر البلطيق، وذلك بعد أيام من تحذير مسؤول روسي كبير الدول الأوروبية من أي تحرك محتمل ضده.
 
ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحافية لقيادة أسطول البلطيق الروسية قولها إن: "ما يصل إلى 1000 عسكري.. وأكثر من 60 وحدة من العتاد العسكري شاركوا" في المناورات.
 
وبشكل منفصل، أفادت "إنترفاكس" بأن 20 مقاتلة من طرازي "سو 27" و"سو 24" من قاذفات الخطوط الأمامية التي تستخدمها البحرية أجرت تدريبات قتالية مخطط لها مسبقاً خلال الليل، لمحاكاة الهجمات على أهداف جوية وبرية منخفضة السرعة ومراكز قيادة ومعدات عسكرية في كاليننغراد.

ولم تذكر الوكالة سبباً للتدريبات في جيب كاليننغراد أو متى تم التخطيط لها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد أنذر الدول الأوروبية يوم الأربعاء من القيام بتحرك ضد الجيب الروسي، قائلاً إن هذا "سيكون لعباً بالنار".
 
 
المصدر: العربية
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