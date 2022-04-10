بعد محاولة تهريب قادة "آزوف" والمرتزقة من ماريوبول...هذا ما قامت به القوات الروسية!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول إجلاء قياديي كتيبة "آزوف" النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرا على متن سفينة تجارية، بعد أن فشل في ذلك جوّا.وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "مساء الـ8 من أبريل، حاول نظام كييف إجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر باستخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المسجلة في ميناء فاليتا وتحمل علم مالطا".وتابع: "غيرت السفينة المذكورة مسارها في قوام قافلة سفن تجارية فتحت لها قوات الأسطول الروسي ممرا إنسانيا للخروج من مرفأ ماريوبول المحاصر، وحاولت دخول ميناء ماريوبول".وأضافت الوزارة: لم تستجب السفينة لمطالب سفن الخفر الروسية ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية أطلقت على مسارها، ولم تبطئ من سرعتها. وبعد ذلك فتحت إحدى سفن أسطول البحر الأسود الروسية النار على السفينة المخالفة.وتابعت: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وجنحت ألى الشط، واتصل طاقمها لطلب وقف إطلاق النار.لم تقع أي إصابات بين طاقم السفينة المذكورة، الذين استطاعوا إخماد الحريق، وسلّموا أنفسهم لقوات الأسطول الروسي، التي اقتادت السفينة الأوكرانية "أباتشي" إلى ميناء ييسك المجاور".