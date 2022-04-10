21
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد محاولة تهريب قادة "آزوف" والمرتزقة من ماريوبول...هذا ما قامت به القوات الروسية!
Lebanon 24
10-04-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول إجلاء قياديي كتيبة "آزوف" النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرا على متن سفينة تجارية، بعد أن فشل في ذلك جوّا.
وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "مساء الـ8 من أبريل، حاول نظام كييف إجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر باستخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المسجلة في ميناء فاليتا وتحمل علم مالطا".
وتابع: "غيرت السفينة المذكورة مسارها في قوام قافلة سفن تجارية فتحت لها قوات الأسطول الروسي ممرا إنسانيا للخروج من مرفأ ماريوبول المحاصر، وحاولت دخول ميناء ماريوبول".
وأضافت الوزارة: لم تستجب السفينة لمطالب سفن الخفر الروسية ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية أطلقت على مسارها، ولم تبطئ من سرعتها. وبعد ذلك فتحت إحدى سفن أسطول البحر الأسود الروسية النار على السفينة المخالفة.
وتابعت: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وجنحت ألى الشط، واتصل طاقمها لطلب وقف إطلاق النار.
لم تقع أي إصابات بين طاقم السفينة المذكورة، الذين استطاعوا إخماد الحريق، وسلّموا أنفسهم لقوات الأسطول الروسي، التي اقتادت السفينة الأوكرانية "أباتشي" إلى ميناء ييسك المجاور".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
12:50 | 2022-04-09
09/04/2022 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
11:17 | 2022-04-09
09/04/2022 11:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-04-10
المخابرات البريطانية تكشف تكتيكاً روسياً "خطيراً" في حرب أوكرانيا
07:00 | 2022-04-10
بعد أزمة أوكرانيا.. "خطة ردع" من الناتو لحرب المستقبل
06:30 | 2022-04-10
فيديو يكشف.. دبابة روسية تتحول إلى كرة لهب
06:00 | 2022-04-10
خطوة "غير متوقعة" للمقاتلين الأجانب في أوكرانيا.. ما هي؟
05:30 | 2022-04-10
هل تستطيع الصين أن تتوسط للسلام في أوكرانيا؟
05:00 | 2022-04-10
الشرق الأوكراني يستعد للأسوأ.. ماذا يجري؟
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact