هل تستطيع الصين أن تتوسط للسلام في أوكرانيا؟

في فجر القرن العشرين، ومع تزايد حدة الحرب الروسية اليابانية، تقدم زعيم دولة لم تلعب دورًا على الإطلاق في الساحة العالمية قدماً ليصبح صانع السلام. وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "بعد مقتل أكثر من 100 ألف جندي روسي وياباني في معركة موكدين الدموية، كان القيصر الروسي وإمبراطور اليابان على استعداد للرد على اقتراح الرئيس الأميركي آنذاك ثيودور روزفلت. ودعا كلاً منهما إلى إرسال ممثل إلى الولايات المتحدة للتفاوض على معاهدة سلام".

وتابعت الصحيفة، "هل يمكن أن يتمثل الرئيس الصيني شي جين بينغ بخطوة روزفلت لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟ هناك العديد من الاختلافات التي تفصل بين الولايات المتحدة في عهد روزفلت عام 1905 والصين في عهد شي اليوم. ومع ذلك، فإن أوجه التشابه بين هذين الزعيمين والفرص التي قدمها التاريخ مفيدة. في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة قوة صاعدة تمارس نفوذها على نصف الكرة الغربي، لكنها لم تحتل مركز الصدارة في الشؤون الدولية. على الرغم من عدم وجود علاقة شخصية بين روزفلت والإمبراطور أو القيصر، إلا أنه كان واثقًا من أنه يستطيع التعامل مع أي زعيم على قدم المساواة. لم تكن الولايات المتحدة قد أصبحت قوة عسكرية كبرى بعد، لكن كان لدى روزفلت خطط للإبحار بالأسطول الأميركي حول العالم، بما في ذلك عبر البحار بين روسيا واليابان. وكانت الولايات المتحدة تبرز كدولة تجارية رئيسية".

وبحسب الصحيفة، "اليوم، يقدم التاريخ فرصة أقوى بكثير لشي، إذا قرر استغلالها. أولاً، تتمتع الصين بعلاقات أقوى بكثير مع كل من روسيا وأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة مع روسيا واليابان قبل قرن من الزمان. بالنظر إلى مكانة شي الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمخاطر الهائلة التي ينطوي عليها كلاهما، لم يستطع أي منهما رفض دعوته للذهاب إلى بكين. بصفتها أكبر شريك تجاري لكل من موسكو وكييف، تتمتع الصين أيضًا بنفوذ كبير يمكنها استخدامه في محاولة إقناع كل منهما بتقديم تنازلات. ثانياً، يعزز الموقف الدبلوماسي للصين من قدرتها بالقيام بدورها كوسيط بشكل أكثر فعالية. في أعقاب الغزو الروسي، كافحت الصين للتعبير عن موقفها العام. فمن ناحية، انتهك هجوم روسيا مبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي تعتبرها بكين إحدى ركائز سياستها الخارجية. من ناحية أخرى، لم ترغب الصين في عزل دولة سبق وأعلن شي معها شراكة "بلا حدود". في حين أن هذا الوضع الدبلوماسي يسبب نوعاً من الحرج، إلا أنه يمنح الآن شي مجالاُ للمناورة في التوسط في صفقة".

ورأت الصحيفة أن "لدى الصين حوافز قوية لإنهاء الحرب. إن الغزو الروسي والرد الغربي الضاري بقيادة الولايات المتحدة يقلبان موازين الاقتصاد العالمي. تسببت انقطاعات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية أدت إلى قيام كبار المحللين الاقتصاديين بتقليص توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.8 نقطة مئوية، أو 700 مليار دولار. بصفتها أكبر مستهلك للطاقة ومصدر للسلع، تخاطر الصين بخسارة أكثر من أي شخص آخر بسبب هذا الاضطراب باستثناء المقاتلين. بوجود ذاكرة حية للأزمة المالية لعام 2008 التي كادت أن تتحول إلى كساد كبير ثانٍ تقريبًا، فإن قادة الصين قلقون بحق بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي العالمي. كما اعترف رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مؤخرًا، يواجه الاقتصاد الصيني بيئة خارجية "خطيرة" بشكل متزايد".

وبحسب الصحيفة، "يمكن لمبادرة صينية للسلام أن تحسن مكانة الصين العالمية. إن العاصفة التي أحدثها عدوان بوتين الوحشي، ومقاومة أوكرانيا الشجاعة، وتعبئة الرئيس الأميركي جو بايدن للغرب في محاولة منه لجعل روسيا منبوذة، كلها عوامل ستؤدي إلى تشكيل الجغرافيا السياسية للعقد المقبل. بعد أن احتضنت بوتين في اجتماع قبل ثلاثة أسابيع فقط من الغزو، جعلت الصين من نفسها هدفاً للادعاءات بأنها مجرد روسيا أخرى "ذات خصائص صينية". لمنع السمعة السيئة لبوتين من أن تمس شي ومحيطه، فإن الحذر سيملي سياسة تتجاوز الدعوات الحالية لإنهاء القتال".

وتابعت الصحيفة، "إن القيام بمثل هذه المبادرة يتطلب الاستعداد، وهناك شياطين لا حصر لها كامنة في التفاصيل. هل يجب أن تتصرف الصين من جانب واحد أم تقترح مشروعًا مشتركًا مع الولايات المتحدة؟ إذا عمل هذان الخصمان معًا كصانعي سلام، فقد يساعد ذلك كلاهما على فهم ضرورة التعاون التشغيلي لتقليل مخاطر المواجهات المستقبلية، بما في ذلك حول تايوان. يتطلب تحديد الوقت المناسب للوساطة أيضًا مفهوماً محسوبًا. لكن إعلان روسيا عن تحول في حملتها، جنبًا إلى جنب مع إشارات زيلينسكي الأخيرة بأنه مستعد لتقديم تنازلات كبيرة، تشير إلى أن الأمر قد يكون قريبًا. وكما قال روزفلت عند توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان: "إنه شيء جيد عظيم لروسيا وشيء أعظم لليابان". إذا تمكن شي من تولي زمام القيادة لإحلال السلام في أوكرانيا، فسيكون ذلك بالتأكيد شيئًا عظيماً جداُ للعالم".