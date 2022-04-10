على غرار بوتشا.. "رائحة الموت" تفوح من بلدة أوكرانية

قال مسؤول محلي إنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين، السبت، في قرية بوزوفا المحررة القريبة من العاصمة كييف والتي احتلتها القوات الروسية لأسابيع.وأضاف تاراس ديديتش رئيس منطقة دميتريفكا، التي تضم بوزوفا وعدة قرى مجاورة أخرى للتلفزيون الأوكراني، أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود، فيما لم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.وقال: "الآن نعود إلى الحياة، لكن خلال الاحتلال كانت لدينا مناطق ملتهبة، مات العديد من المدنيين".ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد من صحة هذه الأنباء.

كانت وسائل الإعلام الأوكرانية قالت في أوائل أبريل إنه تم العثور على قتلى في بوزوفا وبالقرب منها مع العثور على نحو 30 جثة في ذلك الوقت.وفي وقت سابق، ذكر عمدة بلدة ماكاريف، فاديم توكار: "حتى أمس، وجدنا 132مدنيا قتلوا برصاص القوات الروسية"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية.وكانت الشرطة قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إنها عثرت على 20 جثة على الأقل في ماكاريف.وجاء ذلك بعدما تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على البلدة قبل أيام، حيث بدأت الأوكرانيون في إحصاء قتلاهم في المنطقة.ومع استعادة معظم البلدات والقرى حول كييف الآن، أثار اكتشاف مقابر جماعية وسقوط قتلى مدنيين موجة من الإدانات الدولية لا سيما الوفيات في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة.