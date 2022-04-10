عربي-دولي

بعد أزمة أوكرانيا.. "خطة ردع" من الناتو لحرب المستقبل

Lebanon 24
10-04-2022 | 07:00
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نقلت صحيفة تليغراف عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قوله إن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه الصحيفة إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في خضم تحول جوهري للغاية" سيعبر عن "العواقب على المدى الطويل" لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "ما نراه الآن هو واقع جديد... للأمن الأوروبي. لذلك نطلب الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة ضبط، (خطة) للتكيف على المدى الطويل لحلف الأطلسي".

وقال ستولتنبرغ أيضا إن القرارات بشأن إعادة الضبط سيتم اتخاذها في قمة الحلف التي ستعقد في مدريد في حزيران.

وتسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ودفع الدول الغربية إلى إعادة التفكير في سياستها الدفاعية.
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