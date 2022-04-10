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عربي-دولي
المخابرات البريطانية تكشف تكتيكاً روسياً "خطيراً" في حرب أوكرانيا
Lebanon 24
10-04-2022
|
07:30
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أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "القوات الروسية تواصل أيضا مهاجمة أهداف البنية الأساسية مع وجود خطورة عالية بالتسبب في مقتل مدنيين".
وقال البيان إن رحيل القوات الروسية عن شمال أوكرانيا خلّف أدلة تظهر عدم التناسب في قصف الأهداف غير القتالية.
وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسمية "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية من جارتها.
وفي وقت سابق، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا يشير إلى أن روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين.
وأوضحت وزارة الدفاع أن "العمليات الروسية تستمر في التركيز على منطقة دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بالإطلاق المستمر لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات البحرية الروسية".
وأضافت أن مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا يزال يصطدم بصخرة المقاومة الأوكرانية.
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