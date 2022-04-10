دولة عربية ستواجه أزمة غذائية خانقة قريباً.. من هي؟

نشر موقع "الشرق للأخبار" تقريراً تحت عنوان: "تقرير أممي: أزمة غذائية تعصف بنحو 63% من جنوب السودان"، وجاء فيه:

وشهد الرقم ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي (من نيسان إلى تموز)، التي تتزامن مع موسم الجفاف.وبحسب التقرير المشترك الذي قُدم للصحافة، فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.وقالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جوبا، سارة بيسولو نيانتي: "سيتواصل الوضع القائم في جنوب السودان ما لم نبدأ، بضمان السلام على المستوى المحلي".

من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان، أدينكا باجو: "حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد، لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها". وأضافت: "ندعو قادة البلاد إلى المضي نحو السلام".وتجددت المعارك الجمعة، في ولاية الوحدة شمال البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه رياك مشار.وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية.ويستند التقرير المقدم السبت إلى مؤشر "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" الذي يتضمن 5 مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة.ووفق التقرير، فإن 80% من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية.وفي هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة "كارثة أو مجاعة" خلال الفترة بين شباط وآذار الماضيين.