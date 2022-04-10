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عربي-دولي
تقدر بـ6 مليارات دولار.. أوكرانيا تحظر جميع الواردات من روسيا
Lebanon 24
10-04-2022
|
09:30
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أعلنت أوكرانيا أنها قررت حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار.
وطالبت كييف الدول الأخرى بأن تحذو حذوها، وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.
وكتبت وزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدنكو، على صفحتها على فيسبوك: "أعلنا رسميا .. وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية".
وأردفت: "من الآن فصاعدا لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا".
وكان تبادل السلع والخدمات معدوما تقريبا بين البلدين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانونا.
وقالت وزيرة الاقتصاد إن "ميزانية العدو لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب".
وأضافت: "يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجا لشركائنا الغربيين وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية".
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الغرب مرارا إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا بسبب هجومها العسكري.
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