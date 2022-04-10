عربي-دولي

تقدر بـ6 مليارات دولار.. أوكرانيا تحظر جميع الواردات من روسيا

Lebanon 24
10-04-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-940815-637852007528811229.jpg
Doc-P-940815-637852007528811229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أوكرانيا أنها قررت حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار.

وطالبت كييف الدول الأخرى بأن تحذو حذوها، وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وكتبت وزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدنكو، على صفحتها على فيسبوك: "أعلنا رسميا .. وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية".

وأردفت: "من الآن فصاعدا لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا".

وكان تبادل السلع والخدمات معدوما تقريبا بين البلدين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانونا.

وقالت وزيرة الاقتصاد إن "ميزانية العدو لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب".

وأضافت: "يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجا لشركائنا الغربيين وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الغرب مرارا إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا بسبب هجومها العسكري.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-04-10
12:30 | 2022-04-10
12:00 | 2022-04-10
11:30 | 2022-04-10
11:00 | 2022-04-10
10:30 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website