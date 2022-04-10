صحيفة: ترحيب إسرائيلي بالإبقاء على الحرس الثوري في قوائم الإرهاب

قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب ترحب بما ورد عن إبقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتصنيف الحرس الثوري الإرهاب على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل تأمل أن يكون قرار إدارة بايدن الذي ورد عبر صحيفة "واشنطن بوست" يفسد صفقة العودة للاتفاق النووي الإيراني.وكان الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد أغنتاتيوس، قال إن مسؤول رفيع في إدارة بايدن أخبره أن الولايات المتحدة لن توافق على مطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) حتى لو عرض ذلك توقيع الصفقة "للخطر".وكانت هذه القضية واحدة من القضايا القليلة المتعلقة بالمفاوضات النووية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد علانية، حيث سعيا للتأثير بهدوء على واشنطن في المفاوضات، بدلا من الشجار مع الولايات المتحدة علنا، طبقا للصحيفة الإسرائيلية.ولا تزال مسألة العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة وإيران متوقفة على طلب إيراني: إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.