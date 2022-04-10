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عربي-دولي
صحيفة: ترحيب إسرائيلي بالإبقاء على الحرس الثوري في قوائم الإرهاب
Lebanon 24
10-04-2022
|
10:30
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قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب ترحب بما ورد عن إبقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتصنيف الحرس الثوري الإرهاب على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل تأمل أن يكون قرار إدارة بايدن الذي ورد عبر صحيفة "واشنطن بوست" يفسد صفقة العودة للاتفاق النووي الإيراني.
وكان الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد أغنتاتيوس، قال إن مسؤول رفيع في إدارة بايدن أخبره أن الولايات المتحدة لن توافق على مطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) حتى لو عرض ذلك توقيع الصفقة "للخطر".
وكانت هذه القضية واحدة من القضايا القليلة المتعلقة بالمفاوضات النووية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد علانية، حيث سعيا للتأثير بهدوء على واشنطن في المفاوضات، بدلا من الشجار مع الولايات المتحدة علنا، طبقا للصحيفة الإسرائيلية.
ولا تزال مسألة العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة وإيران متوقفة على طلب إيراني: إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
كذلك، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" عبر عمود أغنتاتيوس، الضوء على التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، الذي أعاد تأكيد اعتقاده بأن الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية وقال إنه "ليس مفرط التفاؤل" بشأن توقيع اتفاق نووي.
ومنذ نيسان من عام 2021، تخوض الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، لكن الاتحاد الأوروبي أعلن عن توقف المفاوضات خلال الشهر الماضي.
وتهدف المحادثات التي ترعاها أوروبا في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإعادة التزام إيران بشروطها مقابل رفع العقوبات.
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