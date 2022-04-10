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قصف روسي "يدمر بالكامل" مطار دنيبرو في أوكرانيا

Lebanon 24
10-04-2022 | 10:30
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تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد، الأحد، أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام: "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط"، مضيفا: "نعمل على إحصاء الضحايا".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إن "طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتطلق صواريخ ونيران المدافع على أهداف أرضية.

ولم يتم تحديد مكان وتوقيت الهجوم.
 
 
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